Зеленский: должен быть трибунал против россии за весь ущерб, причиненный ее террором

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Должен быть создан трибунал для россии, чтобы она справедливо компенсировала Украине ущерб, нанесенный своей агрессией. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете, пишет УНН.

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"Должен быть трибунал против россии за эту агрессию, должен быть компенсационный механизм за все убытки, причиненные российским террором. Должна быть справедливая ответственность для российских террористов за все, что они наделали - от уничтожения малазийского Боинга в небе над Донбассом еще в 2014 году году до каждого другого проявления этого страшного террора.

Тысячи жертв этого террора и память тысячи наших воинов, положивших свою жизнь, преодолевая этот террор, требуют справедливости. И это справедливо", - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что восстановление справедливости станет "частью фундамента безопасности мирной Европы". Он отметил, что Украина никогда не стремилась к войне и всегда пыталась сохранять мир.

"Украина никогда не стремилась к войне - ни этой, ни какой-либо другой. Украина никогда не провоцировала и всегда пыталась сохранять мир, и вы это очень хорошо знаете. История тоже это очень хорошо знает. И вы знаете, какой потенциал у нашей формулы (мира - ред.), и самое главное в нашем с вами единстве, большой потенциал. Я призываю вас реализовать его по полной", - подытожил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте заявил, что сегодня Украина и Европа борются против "наибольшей антиевропейской силы".