"Формула мира", военное оснащение и евроинтеграция: президент Евросовета назвал три ключевых направления поддержки Украины

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Следующие недели для Украины будут решающими, поэтому Европейский Союз должен поддерживать Украину по трем направлениям, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мне кажется, что следующие недели будут решающими. Поэтому нам нужно оставаться сплоченными и трезвыми. Нам нужно оказывать поддержку по трем направлениям. Первое направление – военное. Мы уже говорили, что вы получите максимальное количество оружия. Это и системы ПВО, и танки, и другая военная техника", – отметил Мишель.

Детали

Вторым направлением поддержки, по словам президента Евросовета, должно стать продвижение украинской “формулы мира”.

"Мы хотели бы заявить вам четко и открыто, что мы поддерживаем вашу инициативу, чтобы устав ООН и международное право были соблюдены бескомпромиссно. Это политическая битва, и мы хотим вскоре провести саммит ради мира, чтобы направить правильный месседж мира", – подчеркнул он.

Мишель подчеркнул, что третьим и ключевым направлением должна стать евроинтеграция, поскольку Украина сделала выбор в пользу свободы и демократии.

Дополнение

Президент Европейского парламента Роберта Метсола на заседании Европарламента с участием Президента Украины Владимиром Зеленским указала, что будущее народа Украины - в ЕС и нужно обеспечить ей максимально быстрый процесс присоединения.

Она также призвала страны ЕС предоставить Украине системы дальнего действия и истребители.

Отметим, что Европейский парламент встретил Президента Украины Владимира Зеленского аплодисментами стоя.