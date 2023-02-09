Зеленский призвал положить конец слухам об увольнении министра обороны - CBC News

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал положить конец "слухам" о том, что собирается уволить министра обороны во время войны, сообщает CBC News, пишет УНН.

Детали

"В обращении к парламенту во вторник Зеленский призвал положить конец "слухам или любой другой псевдоинформации" о том, будет ли отправлен в отставку министр обороны Алексей Резников", - пишет издание.

Как отмечается, Президент заявил, что предположения относительно Резникова лишь подрывают национальное единство в критический момент войны.

Зеленский отметил, что только президент может уволить министра.

"Мы предпринимаем кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сфере обороны и безопасности, способных усилить позиции Украины", - написал Зеленский в Telegram со ссылкой на свое обращение к депутатам.

Однако его молчание до этого момента лишь подогревало слухи, отмечает издание.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Министерстве обороны. Это произошло на фоне появления резонансной информации о ценах при закупке продуктов для военных. Позже Арахамия опроверг свое же заявление.

Другие депутаты украинского парламента публично выступили в защиту послужного списка Резникова.

И сам Зеленский решил высказаться.

"Лишь помогая нашей стране, не позволяя врагу играть эмоциями нашего народа и делая все возможное, чтобы у наших воинов было больше оружия, мы можем обеспечить успех Украины", - сказал он украинскому парламенту - И мы обеспечим!"

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что в отношении самого министра нет обвинений в коррупции. По его словам, то, что происходило на прошлой неделе или даже больше, было проявлением политической ответственности.

"Зеленский полон решимости показать, что Киев может быть надежным распорядителем миллиардов долларов союзнической помощи, а также безопасным местом для западных инвестиций, в то время, когда его правительство пытается удержать экономику на плаву", - отмечается в статье.

Мусиенко сказал, что власть оказалась между молотом и наковальней в политическом плане. Однако, по словам Мусиенко, в парламенте нет четкого консенсуса по поводу того, что должно быть с Резниковым.

При этом Мусиенко отметил, что время выбрано неудачное, поскольку на следующей неделе планируется очередная встреча стран-партнеров, поставляющих Украине военную технику. Ожидается, что Украина на этой встрече будет выступать за поставку западных военных самолетов.

"У него хорошие отношения с нашими союзниками, – сказал Мусиенко о Резникове. – Это важно".

Скандал также произошел в неудобное время - россия сигнализировала, что готова пойти в наступление в преддверии годовщины вторжения, отмечает издание.

Мусиенко отметил, что расследование продовольственных соглашений в Минобороны продолжается, а выявление возможных нарушений само по себе является признаком того, что украинские "антикоррупционные структуры" работают.