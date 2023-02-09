Визит в Лондон был результативным, есть договоренности, которые оставили вне кулис - Зеленский

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что его визит в Лондон был очень результативным. В частности, есть договоренности, которые стороны оставили вне кулис. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского в Брюсселе.

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"Я считаю, что визит в Лондон был результативным. Мы приблизились к предоставлению дальнобойного оружия и обучению пилотов. Также есть некоторые договоренности, которые мы оставили за кулисами, но они положительны. Когда они появятся в нашем государстве, то наше государство узнает", – заявил Глава Государства.

Детали

В то же время он добавил, что не хочет готовить россию к "сюрпризам", которая ежедневно угрожает агрессией и реваншистскими настроениями на поле боя.

Президент также прокомментировал встречу с лидерами Франции и Германии – Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, добавив, что она была положительной.

"Что касается Парижа и встречи с лидерами Франции и Германии: я воспринимаю ее положительно. Что касается конкретики, много не хочу формулировать публично. Мы работали над усилением наших способностей в направлении наступательных действий. Мы говорим о бронированной технике и танках. Я получил позитив от нашей встречи", – добавил Зеленский.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины "решен".

В то же время, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что немедленной переброски британских истребителей в Украину не будет.