Десятый пакет санкций: в ЕС считают законным использование российских замороженных активов для возобновления Украины

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Европейский Союз готовит десятый пакет санкций против россии и считает законным использование российских замороженных активов для восстановления Украины. Об этом на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен заявил Президент Европейского совета Шарль Мишель, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы будем давить на кремль. Мы готовим десятый пакет санкций. Мы будем делать все для того, чтобы они были последовательными, и чтобы все виновные в преступлениях и агрессии были привлечены к ответственности. Мы будем делать все, чтобы установить правосудие. И, в частности, использовать рычаг блокировки и заморозки российских активов”, – заявил Шарль Мишель.

Детали

В свою очередь, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что новые санкции будут введены против политических лидеров, и десятый пакет будет иметь дополнительные ограничения против российской военной машины.

"россия должна заплатить цену за эту всю кровь, которую пролила. Мы готовим десятый пакет санкций. Во-первых, мы воплотим эти санкции против политических лидеров. А также, мы очень внимательно услышали ваши мысли, Владимир, на прошлой неделе. Мы будем наказывать пропагандистов путина, ибо они делают ужасные вещи и в россии, и за пределами», – заявила она.

Дополнение

Ранее Урсула фон дер Ляен сообщала, что Европейский Союз примет десятый пакет санкций против россии до 24 февраля, его стоимость составляет 10 миллиардов евро.