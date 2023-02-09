Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,38 0,1262 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Офис Генпрокурора в этом году взял в работу уже более 450 производств о коллаборационизме
Офис Генпрокурора в этом году взял в работу уже более 450 производств о коллаборационизме
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
17025

Десятый пакет санкций: в ЕС считают законным использование российских замороженных активов для возобновления Украины

Десятый пакет санкций: в ЕС считают законным использование российских замороженных активов для возобновления Украины

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Европейский Союз готовит десятый пакет санкций против россии и считает законным использование российских замороженных активов для восстановления Украины. Об этом на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен заявил Президент Европейского совета Шарль Мишель, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы будем давить на кремль. Мы готовим десятый пакет санкций. Мы будем делать все для того, чтобы они были последовательными, и чтобы все виновные в преступлениях и агрессии были привлечены к ответственности. Мы будем делать все, чтобы установить правосудие. И, в частности, использовать рычаг блокировки и заморозки российских активов”, – заявил Шарль Мишель.

Детали

В свою очередь, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что новые санкции будут введены против политических лидеров, и десятый пакет будет иметь дополнительные ограничения против российской военной машины.

"россия должна заплатить цену за эту всю кровь, которую пролила. Мы готовим десятый пакет санкций. Во-первых, мы воплотим эти санкции против политических лидеров. А также, мы очень внимательно услышали ваши мысли, Владимир, на прошлой неделе. Мы будем наказывать пропагандистов путина, ибо они делают ужасные вещи и в россии, и за пределами», – заявила она.

Дополнение

Ранее Урсула фон дер Ляен сообщала, что Европейский Союз примет десятый пакет санкций против россии до 24 февраля, его стоимость составляет 10 миллиардов евро.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.