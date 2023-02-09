Командными усилиями мы привезем все, что нужно для победы: Кулеба о визитах Зеленского

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины по итогам визитов президента Владимира Зеленского в Великобританию, Францию и Бельгии заявил, что командными усилиями украинские чиновники привезут в Киев "все, что нужно для победы". Об этом пишет УНН, ссылаясь на Facebook главы внешнеполитического ведомства.

Детали

По словам Кулеба, за кулисами встреч западные чиновники высказывали следующие тезисы:

"Европа – это Украина, Украина – это Европа";

"Мы найдем юридический и жизнеспособный путь направления замороженных российских денег на компенсацию убытков Украины;

"Путин должен понести ответственность за агрессию. Есть политическая воля создать специальный трибунал";

"Президент Зеленский, вы образец лидерства во время войны";

"Многие вещи казались нам невозможными, а Украина показала, что все возможно";

"Мы дадим вам все, что нужно для победы, включая самолеты";

"Путин сделал ставку на то, что со временем мы потеряем интерес, а это означает лишь одно – мы будем еще сильнее вас поддерживать чем когда-либо";

"Украина должна победить".

Кулеба отметил, что в течение 48 часов Зеленский посетил Лондон, Париж и Брюссель., чтобы Запад предоставил Украине танки, дальнобойные ракеты, боевые самолеты, а также "наказал россию за зло, которое она принесла" на украинские территории.

Цитата

"Во всех трех столицах я постоянно думал о наших солдатах в окопах под Бахмутом, Кременной, Гуляйполем и наших граждан на оккупированных территориях, которые должны знать: все это будет, а вы сейчас должны держаться. Командными усилиями мы привезем все, что нужно для победы.

Я уже говорил об этом и повторяю это совершенно ответственно. Предстоит еще много дискуссий, технических проблем, которые нужно решить с партнерами, логистика и стабильность поставок. Но это будет. И это будет победа", - подчеркнул министр.

Напомним

Следующие недели для Украины будут решающими, поэтому Европейский Союз должен поддерживать Украину по трем направлениям, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.