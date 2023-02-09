Оккупанты готовятся к украинской операции по освобождению Крыма – разведка

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Российская оккупационная администрация Крыма готовится к украинской операции по освобождению Крымского полуострова. Об этом сообщает Главное управление разведки, передает УНН.

Детали

Российская оккупационная администрация Крыма готовится к украинской операции за освобождение Крымского полуострова и местное отделение фсб издало ”решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности”.

Согласно документу, устанавливаются высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма.

Аналогичный уровень угрозы объявляется на подведомственных объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации. Срок действия мер не ограничен – до принятия решения об отмене.

В решении указано, что подразделениям фсб рф, действующим в Крыму и линейному отделению мвс рф на транспорте, необходимо усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. Усиливается контроль за перемещением российских граждан и иностранцев и обязательной регистрацией временного места жительства.

Подразделениям МНС предписано провести ревизию специализированного оборудования для осуществления «спасательных операций». Местные администрации должны обеспечить места для «временного размещения людей». На министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации.

Цитата

“Подобные “меры безопасности” со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны. Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб по мирному населению полуострова с последующим переложением ответственности на Украину”, – отметили в ГУР.

Дополнение

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