Глава Евросовета: Зеленского пригласили в Брюссель для конкретных решений по оружию – они уже приняты

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский был приглашен в Брюссель, чтобы принять конкретные решения по поставкам оружия. В настоящее время их уже приняли, заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель во время совместной пресс-конференции с Зеленским и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, передает корреспондент УНН.

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"Когда мы говорили с господином Зеленским о том, что, возможно, он приедет в Брюссель, чтобы выступить, то это было сделано для того, чтобы принять конкретные решения. Это не просто слова. У нас есть конкретные решения для того, чтобы оказывать техническую помощь оружием, чтобы оттолкнуть захватчика. Мы будем и дальше направлять помощь", – заявил Мишель.

Детали

В свою очередь, Зеленский отметил, что будет иметь в Брюсселе ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами, готовыми предоставить Украине боевую авиацию.

“Безусловно, меня больше всего вдохновляют заявления о том, что Европа будет с нами до победы, и я сегодня услышал от лидеров некоторых государств Европы готовность предоставить нам необходимое оружие, в том числе и самолеты. И сейчас у меня будет ряд двусторонних встреч, где теме боевой авиации мы будем уделять необходимое внимание. Поэтому продолжаем сейчас работу здесь, в Брюсселе”, – сказал Президент.

Дополнение

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что следующие недели для Украины будут решающими, поэтому Европейский Союз должен поддерживать Украину по трем направлениям – в продвижении “формулы мира”, военном оснащении и евроинтеграции.