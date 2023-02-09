Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,38 0,1262 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Офис Генпрокурора в этом году взял в работу уже более 450 производств о коллаборационизме
Офис Генпрокурора в этом году взял в работу уже более 450 производств о коллаборационизме
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
20130

Правительство Литвы одобрило отправку Украине 36 ЗРК для борьбы с иранскими дронами

Правительство Литвы одобрило отправку Украине 36 ЗРК для борьбы с иранскими дронами

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что правительство его страны одобрило отправку Украине 36 ЗРК для борьбы с иранскими дронами. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с министром обороны Украины Алексеем Резниковым передает УНН.

Детали

По словам министра обороны Литвы, в Украину прибудут 15 инструкторов ЗРК, которые будут проводить учения среди украинских военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский призвал положить конец слухам об увольнении министра обороны — CBC News

Цитата

“Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. Также мы передаем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые могут эффективно противодействовать дронам”, — сообщил Арвидас Анушаускас.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Литва подготовила инструкторов, которые согласились на территории Украины научить украинских военных.

“Хочу отметить важность того, что литовская сторона готовит не просто операторов ЗРК, а именно инструкторов, которые потом смогут научить наших военных. То есть они тренируют тренеров. И это потом дает нам возможность, чтобы наши украинские инструкторы обучены в Литве продолжали готовить наши экипажи уже здесь”, — заявил он.

Ранее

Министр обороны Алексей Резников обсудил со своим немецким коллегой Борисом Писториусом варианты ускорения изготовления боеприпасов для Украины, в частности — систем противовоздушной обороны.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Литва, война, дроны
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.