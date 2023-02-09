Правительство Литвы одобрило отправку Украине 36 ЗРК для борьбы с иранскими дронами

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что правительство его страны одобрило отправку Украине 36 ЗРК для борьбы с иранскими дронами. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с министром обороны Украины Алексеем Резниковым передает УНН.

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По словам министра обороны Литвы, в Украину прибудут 15 инструкторов ЗРК, которые будут проводить учения среди украинских военных.

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“Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. Также мы передаем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые могут эффективно противодействовать дронам”, — сообщил Арвидас Анушаускас.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Литва подготовила инструкторов, которые согласились на территории Украины научить украинских военных.

“Хочу отметить важность того, что литовская сторона готовит не просто операторов ЗРК, а именно инструкторов, которые потом смогут научить наших военных. То есть они тренируют тренеров. И это потом дает нам возможность, чтобы наши украинские инструкторы обучены в Литве продолжали готовить наши экипажи уже здесь”, — заявил он.

Ранее

Министр обороны Алексей Резников обсудил со своим немецким коллегой Борисом Писториусом варианты ускорения изготовления боеприпасов для Украины, в частности — систем противовоздушной обороны.