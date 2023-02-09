Наступление на Луганщине и Донбассе уже началось, там идут активные боевые действия - Подоляк

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заявил, что наступление оккупантов в Луганской области и Донбассе уже началось, там идут активные боевые действия, передает УНН.

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“Основные и активные действия идут в Луганской и Донецкой областях и достаточно масштабные действия. Когда все ожидали наступления – это и есть то наступление, оно уже началось, и оно, можно сказать, и не заканчивалось. Некоторое время россия усиливает давление количеством людей, которых отправляет насмерть”, – заявил он.

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Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские захватчики начали масштабное наступление в Луганской области, но украинские военные не дают им добиться успехов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что на Луганщине наступление россиян может быть из трех направлений - Сватово, Кременная, Белогоровка.