Зеленский призвал ввести санкции против всей ракетной и дроновой промышленности россии

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе призвал партнеров и союзников ввести санкции против всей ракетной и дроновой промышленности россии для того, чтобы помешать оккупантам производить ракеты, передает корреспондент УНН.

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"Они (оккупанты – ред.) сознательно бьют по Украине, по украинской экономике, по нашим городам. И делают это так, чтобы это било по всем европейцам. Мы благодарим вас за полученные системы ПВО, но в интересах украинцев и европейцев, чтобы россия не могла делать новые ракеты, чтобы агрессор не мог бить снова и снова по нашим городам.

Детали

Президент также подчеркнул, что новые ограничения должны затронуть и часть российской ІТ-отрасли, которая обеспечивает этот террор.

Дополнение

Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что новые санкции будут введены против политических лидеров, и десятый пакет будет иметь дополнительные ограничения против русской военной машины.