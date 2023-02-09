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Есть вероятность, что я поеду в Польшу, но это все: Байден о возможности визита в Украину

Есть вероятность, что я поеду в Польшу, но это все: Байден о возможности визита в Украину

Джо Байден

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает вариант визита в Польшу, однако поездка в Украину на данный момент не запланирована. Об этом УНН сообщает со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Михаила Комадовского в Twitter.

Цитата

"Я еще не принял решение, когда я поеду в Польшу или даже точно ли я еду в Польшу", – цитирует слова Байдена журналист.

Детали

Отвечая на вопрос – планирует ли он посетить Украину – американский лидер ответил: "Есть вероятность, что я могу поехать в Польшу, но это все".

Добавим

По данным NBC News, президент США Джо Байден может посетить Польшу в конце февраля, на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

Ранее советник президента Польши по внешней политике Марцин Пшидач сообщал, что Байден посетит Польшу.

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna писало о том, что рассматривается вариант встречи президента США Джо Байдена в Польше с Президентом Украины Владимиром Зеленским и польским президентом Анджеем Дудой.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что его не приглашали в Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, визит, Джо Байден
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