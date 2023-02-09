Провели работу более чем в двух десятках стран: в МИД проинформировали о ходе исключения россии из ООН

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министерство иностранных дел еще не получило обращение депутатов Верховной Рады об информировании о ходе исключения России из ООН, но подробно проинформировали о шагах в данном направлении, передает УНН.

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“Увидели в СМИ информацию об обращении депутатов Верховной Рады Украины проинформировать о ходе исключения россии из ООН. Обращения мы пока не получали, но Министерство иностранных дел Украины положительно отмечает высокий интерес народных депутатов к теме исключения российской федерации из состава Совета Безопасности ООН и ООН в целом”, – написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в своем сообщении на Facebook.

Детали

Спикер отметил, что МИД Украины, привлекая лучших украинских и иностранных юристов-международников, разработало детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания россии в Совбезе ООН и ООН в целом и необходимости ее исключения.

Он напомнил, что в декабре 1991 года российская делегация без уставных оснований узурпировала в Совете Безопасности ООН кресло СССР – государства, которое на тот момент прекратило свое существование. Обретение российской федерацией статуса постоянного члена Совбеза ООН было незаконным.

26 декабря 2022 года МИД сделал официальное заявление и официально нотифицировало государства-члены ООН о начале системной кампании по лишению рф статуса постоянного члена Совета Безопасности.

Немедленно после публикации официального заявления, МИД Украины начал масштабную и системную дипломатическую работу по мобилизации коалиции единомышленников и продвижению темы исключения россии.

“Украинские дипломаты уже провели работу в более чем двух десятках стран с целью привлечения их к участию в глобальной адвокации исключения россии из СБ ООН. Кроме того, МИД уже работает с более чем тремя десятками лидеров общественного мнения и авторитетных представителей политических, академических и экспертных кругов для адвокатирования украинской инициативы. Привлекаем лиц, которые могли бы адвокатировать не только в конкретных странах, но и на международном уровне”, – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что работа продолжается, и количество стран и адвокатов продолжит расти. В настоящее время МИД Украины финализует план мероприятий и шагов публичной кампании по адвокации исключения россии из Совбеза, параллельно проводя консультации с партнерами по дальнейшим дипломатическим шагам в этом направлении.

Вопрос исключения россии из состава Совета Безопасности ООН является одним из приоритетов внешней политики Украины.

“Убеждены, что воплощение столь комплексной задачи требует консолидации всех усилий как в публичной, так и политической и дипломатической плоскости. Мы открыты к взаимодействию и приглашаем всех заинтересованных народных депутатов Украины к объединению усилий на этом направлении. Будем благодарны за привлечение народных депутатов для проведения работы на всех возможных уровнях и площадках”, – говорится в заявлении.

Дополнение

Некоторые украинские СМИ сообщили, что 101 депутат Верховной рады призвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу отчитаться о ходе исключения россии из Организации Объединенных Наций.