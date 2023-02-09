"Отношения с Германией носят волнообразный характер": Зеленский рассказал, как каждый раз убеждает Шольца помогать Украине

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Отношения Украины с Германией носят волнообразный характер, поскольку Киев каждый раз должен убеждать канцлера Олафа Шольца помогать украинской армии по поставкам вооружения. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, информирует УНН.

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"Наши отношения с Германией имеют, так сказать, волнообразный характер. Они то поднимаются, то опускаются. Сначала мне было очень тяжело, темпераменты совершенно разные. По своей природе я быстрый человек. Другие работают медленнее, что также может быть связано с их бюрократией", - цитирует слова Зеленского Berliner Zeitung.

Детали

В то же время Зеленский добавил, что отношения между Берлином и Киевом очень изменились с начала войны. В частности, об этом свидетельствуют снабжение Германией систем ПВО Iris-T.

Но Глава государства заявил, что ему приходится каждый раз оказывать давление на Шольца, чтобы получить военную помощь.

"Я сказал канцлеру: "Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше ничего нет, у нас есть разведывательная служба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть". И я не знаю как, но ему действительно удавалось производить их быстрее. Это было положительно. Только сейчас мы вернулись в сложную фазу с этими дебатами о немецких танках, они эмоциональны и сложные. Мне приходится оказывать давление на помощь Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а европейцам", - пояснил Президент.

Дополнение

В среду, 9 февраля, вечером Зеленский в Елисейском дворце встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Президент Франции наградил украинского коллегу орденом Почётного легиона.

Шольц на совместной пресс-конференции с Макроном и Зеленским подчеркнул, что россия не должна выиграть эту войну.