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Подоляк: в 2023 году Украина получит дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию

Подоляк: в 2023 году Украина получит дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию

Истребители Typhoon

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Михаил Подоляк уверен, что в 2023 году Украина получит и дальнобойные ракеты, и штурмовую авиацию. Об этом советник главы Офиса президента заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

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"И штурмовая авиация, и дальнобойные ракеты точно будут, но это опция переговоров. В Европе есть полное понимание того, что нужно ускорить завершение войны, чтобы россия не могла перевести ее на затяжную стадию. Поэтому ведем переговоры. Они крайне интенсивны", – сказал он.

"Все необходимые инструменты для завершения войны, включая дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию, Украина получит в 2023 году", - добавил он, отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли поставлена боевая авиация и дальнобойные ракеты именно в этом году.

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Источник: УНН
Теги: истребители, война, Михаил Подоляк
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