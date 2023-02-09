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Король Бельгии Филипп провел аудиенцию с Зеленским в Королевском дворце

Король Бельгии Филипп провел аудиенцию с Зеленским в Королевском дворце

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Король Бельгии Филипп провел аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Королевском дворце в Брюсселе, сообщает бельгийская монархия, информирует УНН.

Детали

На встрече присутствовал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

"Президент Зеленский передал фрагмент сбитого в Украине российского самолета Су-25. Украинские пилоты написали на нем слова "Вместе мы победим"", - говорится в сообщении бельгийской монархии в социальной сети.

На снимках, опубликованных бельгийской монархией, видны фотографии короля Филиппа и Зеленского, прогуливающиеся по залам Королевского дворца.

Источник: УНН
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