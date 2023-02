Король Бельгии Филипп провел аудиенцию с Зеленским в Королевском дворце

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Король Бельгии Филипп провел аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Королевском дворце в Брюсселе, сообщает бельгийская монархия, информирует УНН.

Детали

На встрече присутствовал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

"Президент Зеленский передал фрагмент сбитого в Украине российского самолета Су-25. Украинские пилоты написали на нем слова "Вместе мы победим"", - говорится в сообщении бельгийской монархии в социальной сети.

На снимках, опубликованных бельгийской монархией, видны фотографии короля Филиппа и Зеленского, прогуливающиеся по залам Королевского дворца.

President @ZelenskyyUa overhandigde een brokstuk van een Russisch SU25-vliegtuig dat werd neergehaald in Oekraïne. Oekraïense piloten schreven er de woorden 'Together we win' op.@alexanderdecroo pic.twitter.com/pHDPLUpP8b