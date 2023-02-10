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Зеленский и Дуда провели встречу в Жешуве: обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны

Зеленский и Дуда провели встречу в Жешуве: обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Завершая ряд зарубежных визитов, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Польши Анджеем Дудой в польском городе Жешуве. Лидеры обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и совместные дипломатические шаги, пишет УНН со ссылкой на сайт президента Украины.

Детали

Зеленский проинформировал польского коллегу о текущем положении дел на фронте и прогнозах развития ситуации в ближайший период. Он также рассказал об актуальных оборонных потребностях Украины и своих шагах по укреплению украинской армии.

Кроме этого, украинский президент сообщил о визите в Брюссель и отметил важность старта уже в этом году переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это стало бы "важной мотивацией для украинского общества и армии, проходящих через тяжелые испытания".

Цитата

"В четверг президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский встретились в Жешуве; Президент Украины отчитался о своей последней дипломатической деятельности в Брюсселе и других европейских столицах; переговоры также касались безопасности в регионе", - сообщили в канцелярии президента Польши.

Напомним

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель во время совместной пресс-конференции с Зеленским и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен заявил, что украинский президент был приглашен в Брюссель, чтобы принять конкретные решения по поставкам оружия. Пока их уже приняли.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский
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