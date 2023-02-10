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Нардепу Волошину объявили о подозрении в государственной измене

Нардепу Волошину объявили о подозрении в государственной измене

Олег Волошин

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину сообщено о подозрении в госизмене. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Генеральным прокурором Андреем Костиным составлено сообщение о подозрении нардепу Волошину по фактам совершения государственной измены и нанесения умышленного легкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 125 УК Украины).

По данным следствия, Волошин оказывал помощь рф и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины. В частности, он распространял высказывания, направленные на создание в обществе пророссийских настроений. Признавал правомерными и оправдывал создание на территории Украины самопровозглашенных так называемых “лнр/днр”.

Действия Волошина совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее государственной, экономической и информационной безопасности.

Также народный избранник подозревается в том, что он причинил умышленное легкое телесное повреждение активисту.

Следствием установлено, что накануне широкомасштабного вторжения государства-агрессора подозреваемый покинул территорию Украины и в настоящее время находится в россии.

Цитата

“Прокурорами Офиса Генерального прокурора принимаются меры для сообщения народному депутату Украины о подозрении в порядке, определенном действующим законодательством, избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, ареста имущества. Продолжаются обыски по месту жительства народного депутата Украины, его родственников и помощников”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил о лишении Верховной Радой депутатских мандатов Наталии Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина от запрещенной политической партии ОПЗЖ в ближайшем будущем.

Олег Волошин решил сложить полномочия, о чем уже сообщил публично.

Отметим, что нардеп ни разу не явился в сессионном зале с самого начала полномасштабного вторжения россии.

Источник: УНН
Теги: Генпрокурор, госизмена, нардепы
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