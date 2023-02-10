рф выпустила более полусотни ракет, большинство было сбито силами ПВО – Шмигаль

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Во время сегодняшней утренней атаки россия выпустила более полусотни крылатых ракет, большинство из которых были сбиты силами ПВО. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает УНН.

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“россия не может смириться с неудачами, а потому продолжает терроризировать население. Очередные попытки уничтожить украинскую энергосистему и лишить украинцев света, тепла, воды. Во время сегодняшней утренней атаки россия выпустила более полусотни крылатых ракет, большинство из которых были сбиты нашими силами ПВО”, — написал Шмигаль.

Он отметил, что враг бросает все силы, чтобы нанести как можно больше вреда энергетике.

“Есть повреждения высоковольтной инфраструктуры и генерации в западных, центральных и восточных областях, из-за чего могут наблюдаться перебои с электроснабжением”, — сообщил Шмигаль.

По его словам, энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Дополнение

Укрэнерго сообщало, что энергосистема Украины испытала сегодня 14-го массированного ракетного удара и ночью — 16-й атаки враждебными БПЛА. Основной целью россии вновь были электростанции и объекты высоковольной сети. География поражений — восточные, западные и южные регионы Украины.

