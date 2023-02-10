К сожалению, есть жертвы: Зеленский прокомментировал массовую утреннюю атаку россии

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В результате утренней массированной атаки россии по Украине есть жертвы, сообщил Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН.

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“Враг сегодня с утра запустил по меньшей мере 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере, 60 ракет сбиты. Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным!”, – сказал Председатель Государства.

Детали

Он также прокомментировал пересечение воздушного пространства Молдовы и Румынии российскими ракетами, назвав это вызовом коллективной безопасности НАТО.

“Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить. Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим зенитчикам, каждому и каждому, кто защищает Украину и наших людей”, – добавил Зеленский.

Дополнение

Утром россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Под ударом оказались Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Винницкая, Харьковская и Полтавская области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силами и средствами Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета из 71 и 5 дронов.

В результате атаки россии повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали двое энергетиков.

Оккупанты, в общем, попали в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Внедрены аварийные отключения во многих регионах.



