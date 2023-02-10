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В Воздушных силах прокомментировали опровержение Румынии о пересечении ракетой РФ ее воздушного пространства.

В Воздушных силах прокомментировали опровержение Румынии о пересечении ракетой РФ ее воздушного пространства.

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат комментируя опровержение Румынии о пересечении ракетой рф ее воздушного пространства отметил, что будут предоставлены материалы из радаров, которые это подтвердят. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы не можем обсуждать достоверность информации, потому что есть радиолокационные данные, есть средства объективного контроля. Безусловно, страны-члены НАТО тоже наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут подтверждающие материалы, думаю будут предоставлены определенные материалы с тех систем, радаров, где были замечены эти ракеты, потому что не впервые россия провоцирует таким образом», - рассказал Игнат.

Игнат напомнил, что территория Молдовы уже использовалась по меньшей мере три раза для того, чтобы наносить удары по западным и центральным областям Украины.

«На этот раз это уже другое государство (Румыния – ред.), – добавил Игнат.

Дополнение

Министерство обороны Румынии не подтвердило пересечение воздушного пространства страны российской ракетой, о чем ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу утром подтвердил, что две ракеты, запущенные россией из Черного моря, пересекли воздушное пространство Румынии и Республики Молдова.

В Минобороны Молдовы подтвердили информацию о пересечении российской ракетой воздушного пространства страны.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, война, Воздушные силы ВСУ
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