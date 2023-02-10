В Воздушных силах прокомментировали опровержение Румынии о пересечении ракетой РФ ее воздушного пространства.

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат комментируя опровержение Румынии о пересечении ракетой рф ее воздушного пространства отметил, что будут предоставлены материалы из радаров, которые это подтвердят. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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«Мы не можем обсуждать достоверность информации, потому что есть радиолокационные данные, есть средства объективного контроля. Безусловно, страны-члены НАТО тоже наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут подтверждающие материалы, думаю будут предоставлены определенные материалы с тех систем, радаров, где были замечены эти ракеты, потому что не впервые россия провоцирует таким образом», - рассказал Игнат.

Игнат напомнил, что территория Молдовы уже использовалась по меньшей мере три раза для того, чтобы наносить удары по западным и центральным областям Украины.

«На этот раз это уже другое государство (Румыния – ред.), – добавил Игнат.

Дополнение

Министерство обороны Румынии не подтвердило пересечение воздушного пространства страны российской ракетой, о чем ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу утром подтвердил, что две ракеты, запущенные россией из Черного моря, пересекли воздушное пространство Румынии и Республики Молдова.

В Минобороны Молдовы подтвердили информацию о пересечении российской ракетой воздушного пространства страны.