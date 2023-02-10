Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,38 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Офис Генпрокурора в этом году взял в работу уже более 450 производств о коллаборационизме
Офис Генпрокурора в этом году взял в работу уже более 450 производств о коллаборационизме
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19920

«Это вызов НАТО»: Зеленский о пролете российской ракеты над Румынией

«Это вызов НАТО»: Зеленский о пролете российской ракеты над Румынией

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Вызовом безопасности НАТО назвал Президент Украины Владимир Зеленский сегодняшний пролет российской ракеты в воздушном пространстве Румынии, являющейся страной-членом Альянса, сообщает УНН со ссылкой на обращение главы государства.

Цитата

«Несколько русских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить.

Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – благодарю наших Воздушных сил, всех наших зенитчиков, каждого и каждого, кто защищает Украину и наших людей», - сказал Зеленский в обращении, записанном после очередной массированной ракетной атаки врага.

Добавим

Между тем Румыния опровергает попадание российской ракеты в ее воздушное пространство.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу утром подтвердил, что две ракеты, запущенные россией с Черного моря, пересекли воздушное пространство Румынии и Республики Молдова.

В Минобороны Молдовы подтвердили информацию о пересечении российской ракетой воздушного пространства страны.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат комментируя опровержение Румынии о пересечении ракетой РФ ее воздушного пространства отметил, что будут предоставлены материалы из радаров, которые это подтвердят.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Румыния, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.