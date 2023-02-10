«Это вызов НАТО»: Зеленский о пролете российской ракеты над Румынией

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Вызовом безопасности НАТО назвал Президент Украины Владимир Зеленский сегодняшний пролет российской ракеты в воздушном пространстве Румынии, являющейся страной-членом Альянса, сообщает УНН со ссылкой на обращение главы государства.

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«Несколько русских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить.

Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – благодарю наших Воздушных сил, всех наших зенитчиков, каждого и каждого, кто защищает Украину и наших людей», - сказал Зеленский в обращении, записанном после очередной массированной ракетной атаки врага.

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Между тем Румыния опровергает попадание российской ракеты в ее воздушное пространство.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу утром подтвердил, что две ракеты, запущенные россией с Черного моря, пересекли воздушное пространство Румынии и Республики Молдова.

В Минобороны Молдовы подтвердили информацию о пересечении российской ракетой воздушного пространства страны.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат комментируя опровержение Румынии о пересечении ракетой РФ ее воздушного пространства отметил, что будут предоставлены материалы из радаров, которые это подтвердят.