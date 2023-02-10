Украина временно потеряла 44% атомной генерации и 75% мощности ТЭС

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Из-за постоянных вражеских атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Российские террористы сегодня снова нанесли массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Всего из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. Каждая вторая подстанция «Укрэнерго» была атакована за четыре месяца», – рассказал Шмигаль.

Шмигаль добавил, что, несмотря на этот террор, абсолютное большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом.

"Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы — поступают, энергетическое оборудование от партнеров — едет", - сказал Шмигаль.

Дополнение

В результате ночных и дневных вражеских обстрелов повреждено четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали два энергетика.