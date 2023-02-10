Правительство уволило пятерых заместителей министра внутренних дел

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Кабинет министров Украины уволил пятерых заместителей министра внутренних дел Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Мельничук сообщил, что уволено:

· Кудина Дениса Игоревича с должности первого замминистра экономики Украины;

· Акопян Мэри Андрениковну с должности заместителя министра внутренних дел Украины;

· Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя министра внутренних дел;

· Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя министра внутренних дел;

· Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя министра внутренних дел Украины;

· Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя министра внутренних дел;

· Рабийчук Ольга Александровна с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Дополнение

7 февраля Верховная Рада назначила на должность министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, который до этого исполнял обязанности главы МВД.