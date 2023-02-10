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Правительство уволило пятерых заместителей министра внутренних дел

Правительство уволило пятерых заместителей министра внутренних дел

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Кабинет министров Украины уволил пятерых заместителей министра внутренних дел Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Мельничук сообщил, что уволено:

· Кудина Дениса Игоревича с должности первого замминистра экономики Украины;

· Акопян Мэри Андрениковну с должности заместителя министра внутренних дел Украины;

· Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя министра внутренних дел;

· Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя министра внутренних дел;

· Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя министра внутренних дел Украины;

· Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя министра внутренних дел;

· Рабийчук Ольга Александровна с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Дополнение

7 февраля Верховная Рада назначила на должность министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, который до этого исполнял обязанности главы МВД.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, увольнение
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