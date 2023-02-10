Правительство уволило пятерых заместителей министра внутренних дел
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Кабинет министров Украины уволил пятерых заместителей министра внутренних дел Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Мельничук сообщил, что уволено:
· Кудина Дениса Игоревича с должности первого замминистра экономики Украины;
· Акопян Мэри Андрениковну с должности заместителя министра внутренних дел Украины;
· Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя министра внутренних дел;
· Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя министра внутренних дел;
· Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя министра внутренних дел Украины;
· Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя министра внутренних дел;
· Рабийчук Ольга Александровна с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Дополнение
7 февраля Верховная Рада назначила на должность министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, который до этого исполнял обязанности главы МВД.