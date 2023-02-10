Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,38 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Офис Генпрокурора в этом году взял в работу уже более 450 производств о коллаборационизме
Офис Генпрокурора в этом году взял в работу уже более 450 производств о коллаборационизме
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
17010

Кабмин запланировал на этот год программу восстановления энергетических объектов

Кабмин запланировал на этот год программу восстановления энергетических объектов

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Правительство запланировало на 2023 год программу по восстановлению энергетических объектов и их защите. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

«На 2023 год правительство запланировало программу восстановления энергетических объектов, их защиты, а также децентрализацию энергосистемы», - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что в этом направлении принимаем постановление правительства о порядке использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии. Им определяем, как будут использоваться средства на восстановление, какие проекты будут избираться, какие объекты целесообразнее восстанавливать первыми, как будет происходить прозрачная отчетность.

Дополнение

Из-за постоянных вражеских атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.

В результате ночных и дневных вражеских обстрелов повреждено четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали два энергетика.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.