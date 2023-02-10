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США, Британия, Франция и еще 32 страны против допуска россиян к Олимпиаде-2024

США, Британия, Франция и еще 32 страны против допуска россиян к Олимпиаде-2024

КИЕВ. 10 февраля. УНН. За недопуск россиян к Олимпиаде-2024 выступила группа из 35 стран. Среди них – США, Великобритания, Германия и Франция. Об этом сообщает министерство спорта Литвы, передает УНН.

Детали

Решение о недопуске россиян на Олимпиаду было принято во время виртуального саммита министров спорта.

“Мы идем в том направлении, что нам не понадобится бойкот, потому что все страны единодушны”, — сказала министр спорта Литвы Юргита Сюгздиниене.

Напомним

Ранее в МОК заявляли, что подавляющее большинство стран не поддерживает позицию Украины по бойкоту Олимпиады в случае выступления на ней российских спортсменов под нейтральным флагом.

Позиция МОК пока заключается в том, что российских и белорусских спортсменов не нужно полностью устранять от международных соревнований — их могут допустить к олимпиаде под нейтральным флагом. Против запрета на участие в олимпиаде спортсменов из россии и беларуси высказался также Совет ООН по правам человека.

Альтернативный вариант озвучили власти Польши: там предлагают создать “сборную беженцев”, в которой могут быть включены некоторые спортсмены из россии и беларуси.

Источник: УНН
Теги: спорт, Россия, Украина, Олимпиада
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