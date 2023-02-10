Новости: Политика
10 февраля 2023, 18:37 • Анна Мурашко • 13125
Украина имеет 17 млрд грн конфискованных у российских банков – Шмыгаль
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украина имеет 17 млрд грн, которые были конфискованы у российских банков. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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«Мы уже имеем 17 млрд грн, конфискованных у российских банков», – сказал Шмыгаль.
По его словам, Украина заморозила и конфисковала сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине.
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Шмыгаль сообщал, что Кабинет Министров Украины запустит открытые и прозрачные аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Правительство одобрило постановление, регулирующее их продажу.
В Украине арестовали почти 2500 т железной руды российского производства.
Источник: УНН
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