Ситуация на передовой, новая массированная атака рф и подготовка к новому "Рамштайну": Зеленский собрал Ставку

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Как сообщили в ОП, речь шла о ситуации на передовой, новой массированной атаке рф и ликвидации последствий, а также подготовке к новому "Рамштайну", передает УНН.

Детали

Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание уделили защите украинских позиций на Донбасе — в районе Бахмута, Угледара, а также в Кременной районе на Луганщине и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия.

Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу.

Также было обсуждено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.

Кроме того, на заседании Ставки рассмотрели эффективность противодействия сил ПВО Украины сегодняшней массированной ракетной атаке государства-террориста. Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.

Отдельно участники заседания остановились на подготовке к проведения следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате “Рамштайн” с учетом договоренностей, достигнутых Президентом Владимиром Зеленским во время недавних зарубежных визитов.

Добавим

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним

Как сообщил Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля рф произведен 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 — 43, “Калибр” — 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа “Shahed”. Силами и средствами Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов.