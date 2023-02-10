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С начала года международные партнеры предоставили Украине 4,2 млрд долларов

С начала года международные партнеры предоставили Украине 4,2 млрд долларов

КИЕВ. 10 февраля. УНН. С начала года международные партнеры уже выделили Украине 4,2 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«С начала этого года наши международные партнеры уже выделили Украине 4,2 млрд долларов. В общем, для финансирования дефицита бюджета нам нужно в этом году 38 млрд долларов», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Financial Times сообщало, что союзники Украины подталкивают МВФ к предоставлению кредита на 14-16 млрд долларов.

Украина получила первые 3 млрд евро из новой программы макрофинансовой помощи ЕС на 18 миллиардов евро на 2023 год.

Источник: УНН
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