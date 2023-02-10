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Почти за год российской агрессии погибли более 220 украинских спортсменов и тренеров - Зеленский

Почти за год российской агрессии погибли более 220 украинских спортсменов и тренеров - Зеленский

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В результате полномасштабной агрессии россии против Украины погибли 228 украинских спортсменов и тренеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам виртуального саммита министров спорта государств-партнеров, передает УНН.

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“228 украинских спортсменов и тренеров погибли за год российской агрессии против Украины! 228!” —сказал Зеленский.

Он добавил, что среди российских спортсменов фактически нет осуждения террора, развязанного их государством.

“А сколько российских спортсменов выступили с осуждением террора, который развязало их государство? Фактически нет такого осуждения. Разве что редкие голоса, быстро угасающие”, — сказал он.

Дополнение

Ранее Шмигаль сообщал, что за время войны погибло более 200 украинских спортсменов и тренеров, более 120 спортивных объектов были разрушены вражескими ракетами и артиллерией, более 300 спортивных школ прекратили существование, 150 тысяч спортсменов не имеют условий для тренировки.

Источник: УНН
Теги: спорт, Россия, Украина, война, Владимир Зеленский
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