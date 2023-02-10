Правительство внесло изменения в правила пересечения государственной границы

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

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«Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины», - написал Мельничук.

Детали

По его словам, предусмотрена возможность пропуска уполномоченными лицами Государственной пограничной службы Украины, при наличии соответствующих подтверждающих документов, через государственную границу женщины (в том числе той, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей- воспитателей) и/или мужчины, который является одиноким родителем, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным родителем или родителем-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери) из числа лиц указанных в пункте 2-14 Правил, которые имеют или воспитывают ребенка/детей до 18 лет, во время их выезда за пределы Украины с целью посещения таких детей, которые находятся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины.

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Также по его словам, к лицам, предусмотренным пунктом 2-14 Правил, отнесены члены КМУ, первые заместители и заместители министров, руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители, Государственный секретарь КМУ, его первый заместитель и заместители, Руководителя Аппарата ВРУ, его первого заместителя и заместителей, государственных секретарей министерств, Руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместителей, Председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей, Председателя и членов Национальной совета по телевидению и радиовещанию, Председателя и членов Счетной палаты, Председателя и членов ЦИК, председателя и членов других государственных коллегиальных органов, Секретаря СНБО, его первого заместителя и заместителей, народных депутатов Украины, Уполномоченного ВРУ по правам человека и его представителей, Председателя НБУ, его первого заместителя и заместителей, Постоянного Представителя Президента Украины в АРК и его заместителей, председателей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей, судей КСУ, судей, прокуроров, руководителей других государственных органов и их заместителей, депутатов местных советов, руководителей структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работников, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, руководителей государственных унитарных предприятий и их заместителей, председателей и членов исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председателям и членам исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

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