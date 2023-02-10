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В Украине запустят прозрачные аукционы по продаже конфискованного российского имущества

В Украине запустят прозрачные аукционы по продаже конфискованного российского имущества

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины запустит открытые и прозрачные аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Правительство одобрило постановление, регулирующее их продажу. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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«Сегодня одобрили постановление, регулирующее их продажу. Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести в собственность конфискованные объекты. Продажи будут проходить по тому же принципу, как и малая приватизация. За них будет отвечать Фонд государственного имущества», - написал Шмигаль.

По его словам, все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее.

Дополнение

В Украине арестовали почти 2500 т железной руды российского производства.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, аукцион, имущество
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