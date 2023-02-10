Мы получили хорошие сигналы, но еще нужно поработать: Зеленский о самолетах

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украина получила хорошие сигналы по боевой авиации, но над этим надо еще поработать. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

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«Лондон, Париж, Брюссель – всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации. Но над этим надо нам еще поработать, - сказал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может предоставить Украине. Однако это долгосрочное решение.