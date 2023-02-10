Зеленский передал представителям ЕС список оружия, которое необходимо Украине. До Шольца он так и не дошёл - СМИ

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский передал представителям ЕС список оружия, которое необходимо Украине. До канцлера Олафа Шольца он так и не дошёл. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

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«Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с лидерами стран ЕС вручил им списки, в которых перечисляется нужное ВСУ оружие», - говориться в сообщении.

По словам высокопоставленного чиновника в Брюсселе, пожелания учитывают возможности тех стран, которым они были направлены. Цель Зеленского, полагает он, состоит в том, чтобы усилить давление на конкретные государства, чтобы они поставляли больше оружия для украинской армии.

«То, что делают украинцы, очень умно. Они точно знают, что им нужно, знают, что спросить», — отметил чиновник.

Источник в немецком правительстве сообщил, что делегация ФРГ не получала никаких списков от Зеленского. При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердили, что президент Украины передал им документ.

Впрочем, Зеленский мог запросить необходимое оружие у Шольца и до основной встречи: дело в том, что канцлер Германии вместе с президентом Франции отдельно общались с украинским лидером во вторник, 7 февраля.

Дополнение

Украина подала запрос Нидерландам на поставку самолетов-истребителей F-16.