В НАТО отказались комментировать возможный пролет российской ракеты над Румынией - NYT

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В НАТО отказались комментировать возможный пролет российской ракеты в воздушном пространстве Румынии, являющейся страной-членом Альянса. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

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Сообщается, что в НАТО отказались комментировать этот эпизод.

Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило, что ракеты пролетели над ее воздушным пространством, и сообщило, что вызвало посла России для обсуждения инцидента.

“Мы категорически отвергаем недавние недружественные действия и заявления в отношении Республики Молдова, которые абсолютно неприемлемы для нашего народа”, — сказал в своем заявлении пресс-секретарь министерства Даниэль Водэ.

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Дополнение

Министерство обороны Румынии заявило, что ракета, запущенная россией близ Крыма, пролетела над воздушным пространством Молдовы, “ни разу не пересекая” воздушное пространство Румынии.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу утром подтвердил, что две ракеты, запущенные россией из Черного моря, пересекли воздушное пространство Румынии и Республики Молдова.

В Минобороны Молдовы подтвердили информацию о пересечении российской ракетой воздушного пространства страны.