Зеленский - Воздушным силам: сделаем все, чтобы у вас были современные крылья

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство сделает все, чтобы у Воздушных сил были современные и эффективные крылья. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

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“Отдельно хочу сегодня отметить наших летчиков, всех наших бойцов Воздушных сил, каждого и каждую, кто защищает украинское небо. Пока что, к сожалению, мы не можем сбивать все российские ракеты. Но все те десятки ракет, которые сбиваем каждый раз во время массированных налетов, — это каждый раз сотни спасенных жизней и это спасенная инфраструктура. То, что дает жизнь народу”, — сказал Зеленский.

Также он поблагодарил Воздушные силы.

“Я благодарю вас, Воздушные силы! И мы сделаем все, чтобы у вас были современные и эффективные крылья!”, — отметил Зеленский.

Дополнение

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские летчики давно готовы овладевать западной техникой и выполнять задачи.

Украина подала запрос Нидерландам на поставки самолетов-истребителей F-16.