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Кабмин одобрил привлечение гранта от США на 6 млрд долларов

Кабмин одобрил привлечение гранта от США на 6 млрд долларов

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение о привлечении гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития в размере до 6,165 млрд долларов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Цитата

“Одобрено привлечение гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития (действуют как администратор Целевого фонда многих доноров по софинансированию Проекта “Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине”) в размере до 6,165 млрд долларов США как дополнительного финансирования для четвертого дополнительного финансирования Проекта “Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине”, — написал Мельничук.

По его словам, урегулированы сроки предоставления отчетности от ответственных органов власти по реализации Проекта с целью обеспечения эффективной имплементации и управления ликвидностью Проекта.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства отмечал, что соответствующий грант поступит через фонд доноров, который администрируют Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития.

“Также через этот Фонд будет предоставлен грант в размере 165 млн долларов от ряда европейских стран. Соответствующие решения утвердим и уполномочим министра финансов на подписание соглашений об указанных грантах”, — сообщал он.

Дополнение

В декабре 2022 года Украина получила еще 2 млрд долларов гранта от США.

Источник: УНН
Теги: США, Кабмин, Украина, гранты
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