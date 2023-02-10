Правительство утвердило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии, которые будут направляться на строительство общественных зданий и капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Утвержден порядок использования средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии», - написал Мельничук.

Детали

По его словам, предусмотрено, что средства фонда будут направляться на строительство общественных зданий (с учетом требований безопасности по защитным сооружениям гражданской защиты), защитных сооружений гражданской защиты; реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры; новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, разработка проектной (проектно-сметной) документации зданий для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, потерявших его в результате военных действий.

Также по его словам, на разработку проектной (проектно-сметной) документации для объектов, разрушенных в результате вооруженной агрессии рф, закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по благоустройству территорий; приобретение жилых помещений, садовых и дачных домов для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества, объекты строительства (их составные части) которых уничтожены в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф.

Дополнение

Зеленский подписал закон о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.