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Выезд за границу разрешили большему количеству чиновников - пограничники

Выезд за границу разрешили большему количеству чиновников - пограничники

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут уехать за границу. Так изменения в правила пересечения границы Украины разъяснили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

Женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения. Для этого необходимы:

  • загранпаспорт,
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.

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Источник: УНН
Теги: граница, Украина, госслужба, война, чиновник, военное положение, Госпогранслужба
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