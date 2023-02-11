Новости: Политика
11 февраля 2023, 10:59 • Юлия Шрамко • 7185
Выезд за границу разрешили большему количеству чиновников - пограничники
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут уехать за границу. Так изменения в правила пересечения границы Украины разъяснили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
Женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения. Для этого необходимы:
- загранпаспорт,
- свидетельство о рождении ребенка,
- документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.
Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.
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Источник: УНН
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