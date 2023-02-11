Выезд за границу разрешили большему количеству чиновников - пограничники

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут уехать за границу. Так изменения в правила пересечения границы Украины разъяснили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

Женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения. Для этого необходимы:

загранпаспорт,

свидетельство о рождении ребенка,

документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.

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