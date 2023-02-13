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К созданию антикоррупционного совета при Минобороны присоединились уже 13 ГО - министр

К созданию антикоррупционного совета при Минобороны присоединились уже 13 ГО - министр

КИЕВ. 13 февраля. УНН. К работе рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились уже 13 общественных организаций, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook, пишет УНН.

Детали

По словам министра, на состоявшемся в пятницу заседании рабочей группы под его председательством была достигнута договоренность "двигаться максимально оперативно".

"Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры. Всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю", - отметил министр.

По данным Резникова, к рабочей группе уже присоединились представители:

  1. Проекта реформы оборонных закупок,
  2. Проекта усиления добродетели и профессионализма в Минобороны,
  3. Бигус Инфо,
  4. Центра оборонных стратегий,
  5. Украинского центра исследования проблем безопасности им. Дмитрия Тимчука,
  6. ОО Демократическая сокира,
  7. ОО Стоп коррупции,
  8. Центра исследования армии, конверсии и разоружения,
  9. БО Волонтерское движение,
  10. ОО Вместе против коррупции,
  11. Совета общественного контроля НАБУ,
  12. ОО Автомайдан,
  13. Ассоциации общественного питания.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Минобороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Алексей Резников
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