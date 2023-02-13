К созданию антикоррупционного совета при Минобороны присоединились уже 13 ГО - министр

КИЕВ. 13 февраля. УНН. К работе рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились уже 13 общественных организаций, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook, пишет УНН.

Детали

По словам министра, на состоявшемся в пятницу заседании рабочей группы под его председательством была достигнута договоренность "двигаться максимально оперативно".

"Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры. Всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю", - отметил министр.

По данным Резникова, к рабочей группе уже присоединились представители:

Проекта реформы оборонных закупок, Проекта усиления добродетели и профессионализма в Минобороны, Бигус Инфо, Центра оборонных стратегий, Украинского центра исследования проблем безопасности им. Дмитрия Тимчука, ОО Демократическая сокира, ОО Стоп коррупции, Центра исследования армии, конверсии и разоружения, БО Волонтерское движение, ОО Вместе против коррупции, Совета общественного контроля НАБУ, ОО Автомайдан, Ассоциации общественного питания.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Минобороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.