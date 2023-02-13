К созданию антикоррупционного совета при Минобороны присоединились уже 13 ГО - министр
КИЕВ. 13 февраля. УНН. К работе рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились уже 13 общественных организаций, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook, пишет УНН.
Детали
По словам министра, на состоявшемся в пятницу заседании рабочей группы под его председательством была достигнута договоренность "двигаться максимально оперативно".
"Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры. Всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю", - отметил министр.
По данным Резникова, к рабочей группе уже присоединились представители:
- Проекта реформы оборонных закупок,
- Проекта усиления добродетели и профессионализма в Минобороны,
- Бигус Инфо,
- Центра оборонных стратегий,
- Украинского центра исследования проблем безопасности им. Дмитрия Тимчука,
- ОО Демократическая сокира,
- ОО Стоп коррупции,
- Центра исследования армии, конверсии и разоружения,
- БО Волонтерское движение,
- ОО Вместе против коррупции,
- Совета общественного контроля НАБУ,
- ОО Автомайдан,
- Ассоциации общественного питания.
Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Минобороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.