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Землетрясения в Турции: из двух регионов эвакуировали 15 украинцев

Землетрясения в Турции: из двух регионов эвакуировали 15 украинцев

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Из пострадавших от землетрясений регионов Газиантеп и Хатай в Турции были эвакуированы 15 украинцев, в том числе и семья, которая находилась под завалами 12 часов. Об этом сообщает посольство Украины в Турецкой Республике, передает УНН.

Цитата

«9-11 февраля представители Посольства Украины посетили пострадавшие от землетрясений регионы Газиантеп и Хатай. Из этих регионов были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. Также была оказана гуманитарная помощь и моральная поддержка украинцам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместно с украинскими спасателями и представителями посольства была проведена рабочая встреча с представителями Директората чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Дополнение

Землетрясение, которое нанесло разрушительные последствия Турции и Сирии на прошлой неделе, вошло в пятерку самых смертоносных за последние два десятилетия.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, эвакуация, Турция
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