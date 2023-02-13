Глава МИД Венгрии заявил, что Украине не должны поставлять оружие

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто считает, что страны не должны поставлять оружие в Украину. Об этом он заявил по итогам переговоров в минске с министром иностранных дел беларуси сергеем алейником, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

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"Мы, венгры, считаем, что международное сообщество может предпринимать только такие шаги, которые дадут возможность закончить войну. Нужно избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации войны. Например, мы не поставляем оружие на эту войну, но оказываем крупную гуманитарную помощь людям, попавшим в тяжелую ситуацию", - сказал Сийярто.

Сийярто утверждает, что есть якобы только один путь для достижения мира - "перемирие и переговоры".

"То есть когда мы говорим о мире, мы видим только один путь: сиюминутное перемирие и переговоры. Иначе мира не будет", - заявил он.

Дополнение

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в минск для переговоров о “мире” в Украине.

В ноябре Сийярто поехал в сочи, где принял участие в форуме "Атомэкспо".

Сийярто также противник санкций ЕС против россии, поскольку это якобы лишь усугубит кризис в энергетике и нанесет вред Европе.