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Резников анонсировал назначение новых заместителей министра обороны

Резников анонсировал назначение новых заместителей министра обороны

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников подал на согласование документы о назначении своих новых заместителей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы.

Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже подал”, – написал Алексей Резников.

Напомним

Ранее Резников также заявил, что Минобороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля. К работе рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились уже 13 общественных организаций

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Алексей Резников
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