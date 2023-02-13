Избрание директора НАБУ: 21 кандидат пройдет собеседование относительно добропорядочности

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Собеседование о добропорядочности пройдет 21 кандидат на должность главы НАБУ. Об этом сообщает Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ, передает УНН.

Детали

Сообщается, что сегодня, 13 февраля, состоялось очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора НАБУ, на котором рассмотрены и приняты следующие решения:

· Утвержден график проведения собеседований по соответствию кандидатов критерию добропорядочности;

· Утвержден график проведения собеседований по соответствию кандидатов критерию компетентности.

20-24 февраля 2023 года – состоятся собеседования о добропорядочности. Их пройдет 21 кандидат.

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«Комиссией были разосланы запросы о предоставлении информации в компетентные органы государственной власти. Кроме того, комиссия обратилась к общественности с просьбой предоставлять информацию о добропорядочности кандидатов. Также, по призыву комиссии, претенденты на должность Директора НАБУ добровольно подали имущественные декларации за 2020 и 2021 годы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия тщательно проработала доступную, предоставленную информацию и направила подробные вопросники каждому кандидату, с предложением предоставить объяснения и подтверждающие документы тем фактам, которые вызывали сомнение или к которым возникли вопросы. Во время собеседования на добропорядочность каждый из кандидатов сможет публично дать объяснения и аргументацию по возникшим вопросам.

28 февраля – 4 марта 2023 года – состоятся собеседования по соответствию кандидатов критерию компетентности.

Дополнение

Комиссия объявила конкурс на должность директора НАБУ в середине ноября.

74 кандидата было допущено к конкурсу по избранию директора НАБУ.

Тем временем Верховная Рада установила ограничения по назначению директора НАБУ.

Место директора НАБУ вакантно с апреля. Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.

В меморандуме Украины с МВФ на 2023 год указано, что до конца марта после отбора кандидатов Кабмин назначит нового главу НАБУ.