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Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии новый оборонный пакет

Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии новый оборонный пакет

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере дальнейшее сотрудничество и поблагодарил за новый оборонный пакет, который укрепит Украину на земле, в небе и на море, передает УНН.

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«Провел телефонный разговор с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Поблагодарил новый оборонительный пакет, который укрепит нас на земле, в небе и на море. Благодарен и за весомый 5-летний пакет помощи, готовящийся к утверждению в Норвегии. Обсудили наше дальнейшее сотрудничество. Вместе к победе!» - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

АР сообщало, что Норвегия собирается пожертвовать Киеву 75 миллиардов крон (7,3 миллиарда долларов) в рамках пятилетнего пакета поддержки, который сделает скандинавскую страну одним из крупнейших в мире доноров Украины.

Норвегия отправит танки Leopard в Украину "как можно быстрее".

Источник: УНН
Теги: Украина, Норвегия, Владимир Зеленский
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