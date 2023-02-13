Коррупционеру не очень подобает рассказывать о коррупции - генерал-майор Дмитрий Марченко об экс-чиновнике Минобороны Елькине

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Полковник Вооруженных сил Украины и бывший чиновник Министерства обороны Евгений Елькин, который заявлял, что якобы давно знал о коррупции в Минобороны и даже пытался ее предупредить, сам коррупционер. Об этом в интервью "НикВести" рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко, передает УНН.

Детали

Марченко подчеркнул – ранее Елькин работал под его руководством и нарушал ряд правил, в частности – лично общался с поставщиками и запрещал некоторым из них принимать участие в тендерах.

Цитата

“Рассказывать о коррупции коррупционеру не очень подобает. Этот человек (Елькин – ред.) работал некоторое время у меня в главном управлении, он был начальником управления развития вещевого имущества, но в то время он нарушал некоторые мои правила. К примеру, я запретил тет-а-тет общаться своим подчиненным с производителями, чтобы они не могли ни о чем договориться.

Однако я неоднократно видел как он (Елькин – ред.) то из машины какого-то производителя выходит, то общается, то кофе пьет. Точка кипения была, когда ко мне пришел один из производителей и говорит: "А чего вы меня выгнали из торгов, в прошлые сказали не идти, почему в эти не могу?" Я удивился: "Кто вам сказал это?" "Евгений Геннадиевич (Елькин – ред.)". И есть производитель, который может подтвердить мои слова.

Я после этого вызываю к себе Елькина, прошу, чтобы производитель при нем все повторил. Он повторяет. А тот говорит: “я тебе потом все объясню”. Мол, это плохой производитель… Я ему на это ответил, что у него функция разработки, а есть управление контроля качества и они будут принимать решения, хорошее оно или нет, а он влияет на процессы, на которые не имеет права влиять. Я из-за этого его (Елькина – ред.) и выгнал. Он там рассказывает, что его выгнали за бронежилеты, это неправда”, - сообщил Дмитрий Марченко.

Он подчеркнул, что также слышал об истории с возможной коррупцией в Минобороны, но уверен, что лично министр обороны Украины Алексей Резников точно к ней не причастен.

“Знаком лично с министром Резниковым – это очень порядочный, воспитанный и умный человек. Никого не хочу защищать, кого-то делать плохим или хорошим, но, по моему мнению, он не мог заниматься этой глупостью. Если там есть пробелы – надо разбираться, пусть компетентные органы разбираются, где пошла, как говорят у нас в армии, брешь”, - рассказал он.

Напомним

Эксперты разных отраслей видят признаки спланированной информационной кампании против Министерства обороны Украины и лично Алексея Резникова.