Залужный обсудил с командующим силами НАТО в Европе Каволи поставки военной помощи и видение Победы

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне заседания “Рамштайна-9” обсудил с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи вопрос поставки международной военной помощи Украине, передает УН.

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«В преддверии заседания контактной группы по обороне в формате “Рамштайн” провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обсудили вопросы поставки международной военной помощи Украине и подготовки наших подразделений на территории стран-партнеров», - написал Залужный в Telegram.

Залужный также поделился оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами по дальнейшим действиям.

«Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей Победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником. Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство», - отметил Залужный.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что завтра, 14 февраля, во время очередного "Рамштайна" и заседания министров обороны Альянса, на которых присутствует министр обороны Алексей Резников, будут обсуждаться неотложные потребности Украины на поле боя. Он заявил, что россия готовит новые наступательные действия в стране, поэтому военную помощь нужно оказать как можно быстрее.