Военнослужащий сможет занять должность первого замминистра обороны: Зеленский подписал указ

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащий в звании генерал-лейтенант, вице-адмирал сможет занять должность первого замминистра обороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Зеленский подписал указ №76/2023 о внесении изменений в Указы Президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017 и от 5 мая 2020 г. № 166/2020.

Согласно указу на должность первого заместителя министра обороны Украины может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенант и вице-адмирал.

Отмечается, что должность может быть замещена в период действия правового режима военного положения.

Кроме того, Кабинет Министров Украины должен внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по укреплению демократического гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Дополнение

Министр обороны Алексей Резников подал на согласование документы о назначении своих новых заместителей.