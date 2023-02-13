Мининфраструктуры: россия саботирует проверки судов в рамках "Зерновой инициативы"

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что россия саботирует проверки судов, следующих в украинские порты для отгрузки сельхозпродукции, отметив, что количество новых судов, входящих под погрузку, продолжает уменьшаться в портах Одессы, информирует УНН.

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"Такая динамика снижения связана с действиями россии в зоне обзора в Босфоре. Уже третий месяц подряд россияне саботируют проверки по необоснованным, а подчас и бессмысленным причинам», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Детали

По состоянию на 12 февраля в очереди на обзор Объединенного координационного центра стоят 145 судов, из них 122 направляются в порты Украины за сельхозпродукцией, сообщили в Мининфраструктуры.

"Надеемся, что вопрос с торможением инспекций будет решен силами наших партнеров и всего цивилизованного мира", - говорится в сообщении министерства.

"Украина имеет право на свободное торговое судоходство в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, а мир – на бесперебойный доступ к пище. россия должна прекратить навязывать всему миру свою дискриминационную политику".

Добавим

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 732 судна, которые экспортировали 21 миллион тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. Этот объем должен был составить более 35 миллионов тонн в условиях нормального функционирования "Зерновой инициативы".