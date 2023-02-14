Глава Мюнхенской конференции безопасности против "красных линий" в помощи Украине

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген выступает против “красных линий” в оказании военной помощи для Украины. Об этом он заявил в интервью DW, передает УНН.

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По его словам, нужно руководствоваться исключительно военной необходимостью — следовательно, не могут быть исключены и поставки истребителей.

“Вместо того, чтобы проводить „красные линии“, думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо. Военные эксперты говорят, что при ведении такой войны, как эта, нужна комбинация нескольких видов вооружений. Необходимы танки, нужна артиллерия, однако нужны и истребители как для защиты воздушного пространства, так и для того, чтобы добраться до целей, которые для артиллерии недоступны”, — указал Гойсген.

Напомним

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген назвал бывшего президента рф дмитрия медведева клоуном.

“медведев сегодня клоун, извините, что должен это сказать”, — отметил Гойсген, ранее был дипломатическим советником немецкого канцлера Ангелы Меркель.